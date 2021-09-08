Не раздумывая, бросился спасать человека: как погиб глава МЧС

8 сентября в ходе межведомственных учений по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций в Красноярском крае трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев.

Как сообщают очевидцы и работающие на учениях журналисты, министр вместе со съемочной группой стоял на краю выступа. В какой-то момент оператор Александр Мельник поскользнулся и сорвался в воду. Не раздумывая, Зиничев ринулся следом, чтобы удержать его. Оба разбились.

"Никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень. Погиб как спасатель", – написала в своем Telegram-канале главный редактор канала RT Маргарита Симоньян.

На вертолете обоих пострадавших срочно повезли в больницу в Норильск. Однако они скончались в дороге.

О случившемся уже доложили президенту России. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, для Владимира Путина это большая утрата, с Зиничевым их связывали многие годы совместной работы. Президент уже направил телеграмму с соболезнованиями родным погибшего.

Евгению Зиничеву было 55 лет. С 1987 года он работал в органах государственной безопасности. Летом 2016 года был назначен врио губернатора Калининградской области, а с октября того же года стал заместителем директора ФСБ. МЧС Зиничев возглавлял всего три года – на должность министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий он был назначен указом президента 18 мая 2018 года. За время работы Зиничев был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" 4-й степени, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени и медалью Суворова. Год назад Зиничеву присвоили звание генерала армии.