Гибель Евгения Зиничева: министр до конца исполнил долг спасателя

Трагическим известием сегодня стала гибель министра по чрезвычайным ситуациям Евгения Зиничева. Он погиб под Норильском, спасая человека. О случившемся доложили главе государства. Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родственникам и близким Евгения Зиничева. Президента и главу МЧС связывали многие годы совместной работы. Свои соболезнования выразил и министр обороны Сергей Шойгу. Он заявил, что Евгений Зиничев погиб, как настоящий спасатель, каким он и был в жизни.

Трагедия произошла на масштабных учениях в Арктической зоне, где 6 тысяч специалистов отрабатывали действия в различных чрезвычайных ситуациях.

Евгений Зиничев лично дал старт маневрам, а затем проверял их ход в различных точках. Роковым стало место отработки ликвидации последствий экологической катастрофы по сценарию прошлогодней аварии – разлива нефти под Норильском.

Посмотреть на работу спасателей в сложнейших условиях и выбрать место для съемок своего нового документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути приехал и режиссер Александр Мельник, который долгие годы сотрудничал с МЧС. Вместе с министром он стоял на краю выступа и в какой-то момент поскользнулся. Не раздумывая, Зиничев ринулся следом.

"Находясь при исполнении служебного долга, министр МЧС Евгений Зиничев трагически погиб. Он ни на секунду не задумываясь, не как министр, а как простой человек, как спасатель, совершил героический поступок. Когда режиссер Александр Мельник поскользнулся и упал с высокой скалы, он сразу же бросился за ним, спасая его жизнь, но погиб сам. Мы приносим свои искренние соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой утратой", – сказал заместитель министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Андрей Гурович.

Евгению Зиничеву было 55 лет. С 1987 года он работал в органах государственной безопасности. Летом 2016 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области, а осенью стал заместителем директора ФСБ.

Последние три года он возглавлял МЧС. За время работы был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и медалью Суворова, а год назад ему присвоили звание генерала армии. И сегодня глава ведомства, которое всегда приходит на помощь, до конца исполнил свой долг спасателя. У Евгения Зиничева остались жена, сын и внуки.