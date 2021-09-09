Путин присвоил погибшему главе МЧС звание Героя России

За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга Евгению Зиничеву посмертно присвоено звание Героя России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

8 сентября Евгений Зиничев руководил межведомственными учениями, под Норильском отрабатывались действия по ликвидации последствий разлива нефти. Сюда же посмотреть на работу спасателей и выбрать место для съемок своего нового документального фильма приехал и режиссер Александр Мельник, который долгие годы сотрудничал с МЧС. Вместе с министром он стоял на краю выступа и в какой-то момент поскользнулся. Не раздумывая, Евгений Зиничев попытался спасти сорвавшегося с обрыва человека и ринулся следом. К сожалению, оба они погибли.

"Он, ни на секунду не задумываясь, поступил не как министр, а как спасатель. Совершил героический поступок, он так жил всю жизнь", – рассказал заместитель министра МЧС Андрей Гурович.

По предварительным данным, церемония прощания с министром пройдет 10 сентября в здании МЧС на улице Ватутина. Позднее он будет похоронен в Санкт-Петербурге.