Памяти Зиничева: во всех подразделениях МЧС завоют сирены

По всей России 10 сентября пройдет акция памяти о погибшем на плато Путорана 55-летнем главе МЧС России Евгении Зиничеве. В 16 часов по московскому времени у пожарно-спасательных частей и подразделений министерства выстроится спецтехника, которая включит проблесковые маячки и сирены в память о министре.

Прощание с Зиничевым прошло в здании Главного ситуационного центра МЧС в Москве на улице Ватутина. Проститься с министром приехал глава российского государства Владимир Путин. Он возложил букет алых роз и склонил голову у гроба генерала армии. Накануне президент присвоил Зиничеву звание Героя России за героизм, мужество и проявленную отвагу. Он назвал гибель Зиничева личной утратой.

С 1991 года Евгений Зиничев служил в Федеральной службе охраны. Он был охранником президента России, а затем стал его адъютантом.

Проститься с Зиничевым приехали премьер-министр Михаил Мишустин и зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, а также директор Росгвардии Виктор Золотов, губернаторы Тульской и Ярославской областей Алексей Дюмин и Дмитрий Миронов, которые простились со своим сослуживцем по ФСО.

Евгения Зиничева похоронят 10 сентября в Санкт-Петербурге на Северном кладбище. Министр погиб, пытаясь спасти кинорежиссера Александра Мельника.