Прощание с Зиничевым: звуки сирен и воинские почести

Сегодня в России простились с трагически погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым. К зданию Национального центра управления в кризисных ситуациях министерства в Москве, где проходила церемония, пришли тысячи людей. Приехал и президент, который хорошо знал министра. Евгений Зиничев погиб 8 сентября во время арктических учений в Норильске, пытаясь спасти упавшего с высоты человека.

Почетный караул у портрета Евгения Зиничева. Сюда с раннего утра, когда еще темно, несут и возлагают цветы. Уже через полчаса на улице Ватутина выстроятся сотни людей. Близкие, друзья, коллеги – пришли проститься с Героем России. Церемония прошла в здании Центра управления в кризисных ситуациях. Здесь работал министр. Проститься с главой ведомства приехал президент. Их профессиональный путь был тесно связан.

На прощании нескончаемый поток людей с цветами: от товарищей из спасательного корпуса – до кабинета министров. Такое внимание более чем заслужено. Зиничев – не кабинетный чиновник, неравнодушный к людям и скромный человек. Так о нем говорят.

Проститься с главой ведомства приехал спикер Госдумы Вячеслав Володин, с цветами пришел Михаил Мишустин. В правительстве вместе они проработали около полутора лет. Кажется, были все эшелоны: Кремль и Белый дом, администрация президента и Совет безопасности.

Глава военного ведомства возложил цветы и выразил соболезнования родным и близким Евгения Зиничева. Проститься пришли коллеги, которые на протяжении всего профессионального пути были рядом. Они и сегодня пришли вместе – Виктор Золотов, Алексей Дюмин и Дмитрий Миронов. А еще заместители премьер-министра – Татьяна Голикова и Юрий Борисов.

Похоронили Евгения Зиничева в родном городе – Санкт-Петербурге, на Северном кладбище. Туда его доставил спецборт МЧС.

"Предотвращение, спасение, помощь" – именно по такому девизу до последнего работал и жил Евгений Зиничев. Сегодня эти розы и гвоздики в честь тех, кто спасает чужие жизни ценою своей.

Евгения Зиничева похоронили рядом с его родителями. В это же время по всей стране прошла акция памяти. Во всех городах и селах – во всех пожарно-спасательных частях и подразделениях министерства выстроилась специальная техника. На ней включили проблесковые маячки, зазвучали сирены.