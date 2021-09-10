Проводили со всеми почестями: Россия простилась с Евгением Зиничевым

В России простились с Героем России Евгением Зиничевым. Сотни людей – сослуживцы, коллеги, политики, губернаторы – пришли отдать дань памяти и уважения главе МЧС, который без колебаний пошел на риск ради спасения человеческой жизни. Погиб как герой, как спасатель, профессионал высочайшего уровня. Проститься с министром пришел и президент России Владимир Путин, для которого гибель Евгения Николаевича стала личной потерей. Спасатели всей страны почтили память своего командира. Похоронили министра на родине в Санкт-Петербурге, рядом с родителями.

Вереница людей казалась бесконечной. Шли и шли – несколько часов. Коллеги, друзья и родные прощались с Евгением Зиничевым. Слезы на глазах не спрятать.

Владимир Путин пришел отдать дань уважения не только офицеру и Герою России, но и другу, с которым связывали годы работы. Сразу после гибели главы МЧС президент назвал эту утрату глубоко личной. И в пятницу, 10 сентября, глава государства долго стоял, склонившись, у гроба.

Президент подходит к близким Евгения Зиничева со словами соболезнования и поддержки, пожимает руки. И потом возвращается, чтобы еще раз отдать последнюю дань уважения человеку, который многие годы находился рядом с ним – со времен работы в службе безопасности главы государства.

Утром 10 сентября многие члены правительства отменили все встречи и совещания. На прощание с Зиничевым приехали премьер-министр Михаил Мишустин, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Министры, депутаты, сенаторы, главы регионов.

"Я знал его лично, поскольку в Красноярском крае он был много в сложных ситуациях, и нам зачастую приходилось стоять плесом к плечу, – сказал губернатор Красноярского края Александр Усс. – Он был на большом подъеме. Были такие планы о развитии арктической зоны, в укреплении ее безопасности".

Евгений Зиничев был министром с передовой. Пожары, наводнения, взрывы газа – он видел много горя и всегда старался помочь. Профессионал, который никогда не оставался равнодушным. Таким его и запомнили.

"За эти три с лишним года ему очень многое удалось сделать, особенно в части переоснащения МЧС современными средствами спасения. Я думаю, что команда, которая вокруг него, понесет этот флаг, который он нес", – поделился вице-премьер России Юрий Борисов.

На прощании рядом с государственными наградами – золотой Звездой Героя, Орденом Александра Невского и другими – сборник рассказов Константина Симонова "Третий адъютант". Истории о любви к Родине и о верности долгу. Броситься на помощь попавшему в беду для Зиничева было естественным.

Он был скромен и сторонился публичности. Не любил говорить на камеру, но работал не напоказ, а на результат.

"Он сделал реформу управления, он добивался получения финансирования на вертолеты, на спасательную технику, на пожаротушение. Он работал, знаете, с большим сердцем, с такой душой, не формально. И он создал такую же атмосферу в МЧС", – отметила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Человек, без которого страна неполная, и мы все в этой части сироты. Потому что такого надежного офицера, такого надежного товарища в любой ситуации, который заботился бы о людях, наверное, сегодня больше не назову. Семье мои соболезнования и мужество все это перенести. Страшная потеря", – сказала главный санитарный врач России Анна Попова.

От Калининграда до Владивостока: в Самаре, Екатеринбурге, в Грозном – по всей стране гудели сирены. Так люди, знающие цену риску, пожарные и спасатели, почтили память своего руководителя.

Черные траурные ленты на знамени МЧС – символ трагедии, которая коснулась в России многих. Евгения Зиничева хорошо знали и на Дальнем Востоке, и в Сибири, и в южных регионах, и в Арктике, и в Поволжье. Везде, где была нужна помощь, он находился на самом острие.

Простились с ним, конечно, как с боевым офицером – со всеми воинскими почестями: военный оркестр, почетный караул. В церемонии участвовал спроектированный для таких особых случаев "Аурус Лафет" – как напоминание о старинной воинской традиции погибших героев класть на лафет орудия в знак особого уважения. Евгения Николаевича похоронили на Северном кладбище Санкт-Петербурга.