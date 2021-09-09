МКС: запах горелого пластика проник и к американцам

Российский космонавт Петр Дубров взял пробы воздуха в российском модуле "Звезда" на МКС, в котором произошло задымление при подзарядке аккумуляторов, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.

Сотрудник подмосковного Центра управления полетами (ЦУП) попросил Дуброва взять пробы воздуха в тех местах модуля "Звезда", где запах ощутим сильнее всего​​​. "Я взял пробы в рабочем отсеке и промаркировал их сегодняшней датой", – отметил космонавт. Результаты проб пока неизвестны.

Между тем воздух на МКС оказался чистым, несмотря на срабатывание датчика дыма. Космонавты не обнаружили вредных примесей в воздухе. "Мы провели анализ. Все в норме", – доложил космонавт Олег Новицкий в ЦУП.

ЦУП попросил Новицкого поменять картридж и кабель для фильтра очистки воздуха. Фильтр включился после срабатывания датчика задымления в 04:55 в модуле "Звезда" при проведении автоматической подзарядки аккумуляторов.

"После очистки атмосферы экипаж продолжил режим ночного отдыха. По данным Главной оперативной группы управления российским сегментом станции, все системы работают штатно, состав воздуха на борту станции соответствует штатным показателям", – подчеркивает "Роскосмос".

В ночь на 9 сентября в модуле "Звезда" сработала сигнализация, экипаж увидел дым и почувствовал запах гари. Приборы подтвердили наличие вредных веществ в воздухе, а астронавт Томас Песке отметил, что запах сгоревшего пластика или электроники проник с российского на американский сегмент МКС по вентиляции.

Новицкий и Дубров осмотрели запанельное пространство в модуле "Звезда", но источника дыма не обнаружили. Космонавты включили фильтр для очистки воздуха на станции. "Для устранения возможного задымления экипаж включил агрегатный фильтр очистки атмосферы (АФОТ) – средство бортовой очистки воздуха", – отмечает "Роскосмос".