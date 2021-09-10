Задымление на МКС едва не сорвало выход в открытый космос

9 сентября на МКС произошло ЧП. Сработала автоматическая сигнализация проверки воздуха, обнаружившая вредные вещества и примеси. Космонавты и астронавты почувствовали запах дыма в нескольких сегментах станции. Под угрозой оказалось сразу несколько модулей.

Тревогу поднял наш космонавт – бортинженер Олег Новицкий. Примерно в пять утра по Москве, когда на МКС ночное расписание, он вызвал на связь ЦУП и сообщил, что видит дым, чувствует его запах. На модуле "Звезда" сработала сигнализация. Дым из российского сегмента затянуло в американский.

Олег Новицкий и Петр Дубров открыли панели в районе обнаружения дыма и осмотрели пространство за ними. Источника задымления не обнаружили. После этого космонавты включили фильтр очистки атмосферы станции от вредных примесей. Действуя по инструкции, аварийную ситуацию предотвратили.

Этот инцидент едва не сорвал запланированные работы в открытом космосе по интеграции в работу МКС нового модуля "Наука". У российских космонавтов была запланирована очень тяжелая и ответственная программа.

Новицкий и Дубров начали внекорабельную деятельность в 17:55 по Москве в четверг. Они провели в открытом космосе 7 часов 20 минут, выполнили все основные и две дополнительные задачи.

Космонавты осмотрели антенны грузового корабля "Прогресс МС-17". Это позволило убедиться в том, что антенны системы сближения "Курс" не повреждены. Также Новицкий и Дубров успешно подключили кабель локальной сети Ethernet, сообщает ТАСС.