Visa повышает комиссию для магазинов. Чем это грозит

Международная платежная система Visa повышает межбанковскую комиссию для супермаркетов с 1 до 1,3% от стоимости товара. Ожидается, что это нововведение заработает с 1 февраля 2022 года.

Еще одно изменение – отмена льгот для тех магазинов, которые имеют большие объемы продаж. Его планируют проводить в три этапа. Так, с 8 июля 2022 года лишатся послаблений мебельные магазины, причем даже те, которые торгуют стройматериалами и товарами для сада. С 5 августа льготы отменят для тех, кто торгует бытовой техников, а с 30 сентября – для курьерских служб.

Известно, что комиссия будет варьироваться от 1,5 до 2,3%, в зависимости от типа банковской карты.

"Visa периодически пересматривает ставки межбанковских комиссий с целью обеспечения необходимых условий на рынке для развития электронных платежей и сети их приема. Изменение существующих программ нацелено на то, чтобы привести тарифную политику в соответствие с текущими рыночными реалиями", – пояснили в платежной системе.

Межбанковская комиссия, уверены в Visa, – это важный инструмент, пишет агентство РБК. Отказ от него приведет к снижению темпов распространения безналичных расчетов и замедлению развития платежного рынка.