Зеленский поделился предчувствием войны. Кремль ожидания не разделяет

Президент Украины сделал несколько заявлений на форуме YES Brainstorming в Киеве. Владимир Зеленский допускает возможность российско-украинской войны. Он сказал об этом, отвечая на вопрос модератора дискуссии.

"Считаю, что может быть", – ответил Зеленский. При этом он уточнил, что считает это ошибочным вариантом развитием событий. По мнению Зеленского, Россия без должного уважения относится к украинской независимости. Вместе с тем он не исключает, что отношения когда-нибудь нормализуются.

Говоря о возможном вступлении его страны в НАТО, президент Украины признался, что не получил прямого ответа в ходе визита США. При этом Владимир Зеленский верит в США, как надежного партнера, и считает, что отношения Киева и Вашингтона сейчас находятся "на другом уровне".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с сожалением воспринимают подобные "апокалиптические" высказывания.

Киев уже не в первый раз заявляет об угрозах со стороны России. В российском МИДе назвали эти опасения безосновательными, поскольку Россия не намерена защищать русскоязычных граждан силовыми методами. Об этом, в частности, говорил в начале сентября Сергей Лавров. Он подчеркнул, что Москва собирается действовать через международные организации.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что украинские власти ведут работы по подготовке нового саммита в нормандском формате. 8 сентября, по просьбе Германии, в формате видеоконференции прошла встреча советников нормандской четверки. Позиция Москвы в этом вопросе известна: выполнение минских соглашений. Лавров отметил, что Россия не поддерживает попытки Киева переформатировать соглашения.