Зеленский удивил Володина

Высказывания президента Украины Владимира Зеленского о возможной полномасштабной войне с Россией говорят о том, что он не собирается выстраивать отношения с соседями и не думает о совместном будущем, заявил председатель российской Госдумы Вячеслав Володин.

"Плохо, когда президент страны, у которой граница с Россией является самой протяженной, где большинство людей знает русский язык и говорит на нем, заявляет о пропасти между народами", – написал он в телеграм-канале.

Как отметил Володин, подобные заявления от лидера страны, стремящейся стать членом Евросоюза, вызывают удивление.

"Понимает ли руководство европейских стран, что подобные заявления Зеленского крайне опасны для их народов?" – задался вопросом политик.

Он посоветовал лидерам ЕС обратить внимание на происходящее на Украине, если они не хотят оказаться втянутыми в полномасштабную войну, пишет РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил по этому поводу, что в Кремле с сожалением воспринимают подобные "апокалиптические" высказывания.