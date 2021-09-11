Взрыв газа в Ельце: полностью разрушен один подъезд дома

По данным источника в экстренных службах, в городе Ельце Липецкой области в результате взрыва бытового газа полностью разрушен один из двух подъездов двухэтажного жилого дома. Всего доме 16 квартир, разрушены восемь из них.

Как сообщалось, сигнал о взрыве бытового газа в двухэтажном жилом доме в Ельце поступил в ночь на субботу, 11 сентября, напоминает ТАСС. По предварительным данным, в результате ЧП произошло частичное обрушение стены, данные о погибших и пострадавших устанавливаются, проводится эвакуация жильцов.