Котлы в каждой квартире: названа причина взрыва газа в Ельце

Три человека, в том числе ребенок, стали жертвами взрыва газа в жилом доме под Ельцом. Всего в здании находились 25 человек. По предварительным данным, причиной взрыва стала неисправность оборудования. Сейчас на месте продолжается разбор завалов. И как сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, пострадавший дом будет снесен, а люди получат новое жилье.

Поисково-спасательная операция завершена. Из-под рухнувших межэтажных перекрытий спасатели вытащили третьего погибшего в результате взрыва бытового газа. Его удалось найти благодаря кинологической службе.

Ночью под завалами нашли тела 11-летней девочки и женщины 1971 года рождения. Еще восемь жителей разрушенного дома госпитализированы в больницу скорой помощи Ельца. Их состояние сейчас стабильно. Взрыв произошел в час ночи.

Судя по характеру повреждений, эпицентр взрыва находился на первом этаже. Четыре квартиры разрушены полностью. Жителей оставшихся – эвакуировали на время проведения спасательных работ. Бригада спасателей вручную по цепочке разбирали руины. Их работу координирует оперативный штаб.

Из областного центра сюда была направлена спецтехника. Всего на месте аварии задействованы 250 человек и 37 единиц техники. Свою начали работу и следователи. Региональным Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело.

"Предположительной версией взрыва является неисправность газового оборудования. Отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 138 Уголовного кодекса. Ход расследования взят органами прокуратуры на контроль", – проинформировал прокурор района, старший советник юстиции Станислав Живалов.

Этот дом был построен в 1970 году. В каждой квартире были установлены газовые котлы. Взрыв разрушил несущие стены, межэтажные перекрытия. Существует угроза обрушения уцелевшего подъезда.

"Каждый год проверки проходят. Ничего не было выявлено", – опровергает возможность неисправности оборудования местный житель.

Жителей внутрь здания не пускают. Документы и личные вещи им выносят из квартир спасатели. Всем пострадавшим в результате этой трагедии будет предоставлено временное жилье. Также им будет выплачена материальная компенсация.

"Принято решение выделить по миллиону всем, пострадавшим семьям – по полмиллиона", – сообщает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Для установления точной причины утечки газа будут проведены экспертизы.