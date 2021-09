Ground Zero: Америка не сделала выводов после терактов 9/11

Сегодня во всем мире вспоминают жертв терактов 11 сентября 2001 года. Почти три тысячи человек погибли, когда захваченные террористами авиалайнеры протаранили знаменитые башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Что изменилось за 20 лет, в том числе и в политических приоритетах США?

Ground Zero – место, где стояли башни-близнецы, теперь центр поминальных мероприятий. Но жертв терактов 11 сентября сейчас вспоминают повсюду в Америке. В ее школах, в ее церквях, в полицейских и пожарных частях. Оркестр волынщиков полиции штата Нью-Джерси играет America, America, God shed his grace on thee...

Самый тяжелый удар после тех, кто находился внутри, приняли на себя спасатели. В первых рядах был и дядя этого молодого человека по имени Энтони. Фамилия пожарного рядом с названием его подразделения. Одно из 2 977 имен, что нанесены на бронзовые таблички мемориала.

"Я пришел сюда, чтобы отдать дань уважения всем погибшим. Помолиться. Надеюсь, что ничего подобного никогда больше не произойдет", – рассказывает Энтони.

Чтобы 11 сентября не повторилось, нужно жестче вести войну с террором. В первые годы после атак так считало большинство американцев. Но счет невинных жертв этой войны продолжал идти на сотни тысяч даже после ликвидации бен Ладена.

И вот, похоже, подросло целое поколение, которое не только не застало 2001 год, но которое предлагает и Америке покопаться в самой себе. Это особенно популярная такая точка зрения в либеральных кампусах, как в этом- во Флориде.

"Думаю, что о теракте 9/11 нужно рассказывать, не акцентируя внимание на том, как это было сделано, а на то, как нам пережить это и идти дальше", – считает студент в бандане.

"Следует избегать обвинений, потому что это дает дорогу исламофобии и идеям американской исключительности", – добавляет девушка с короткими розовыми волосами.

Отдает BLM, впрочем демократов это не смущает.

"11 сентября было одним из самых мрачных дней в нашей истории, но из него также произошли эти демонстрации глубокой человечности, сострадания, силы и мужества. Прежде всего, это показало нашу замечательную стойкость. Это продемонстрировало нашу способность защищать плюрализм мнений, который долгое время был одной из самых сильных сторон нашей страны", – заявил глава Белого дома.

Кто знает, возможно слово "был" тут ключевое?

'"Единство – это то, что делает нас теми, кто мы есть, Америкой в лучшем ее проявлении. Для меня это главный урок 11 сентября" – продолжил 46-й президент США.

Но предшественника Байдену не переубедить. Договоренность с талибами была идеей Дональда Трампа, реализация подвела.

"Никогда не было ничего подобного. Это выглядит так, будто мы сбежали, и все это потому, что у нас некомпетентный человек в качестве лидера нашей страны, – заявил Дональд Трамп. – Никогда не выводят военных первыми — вы выводите военных последними, после того, как всех остальных эвакуируют".

Все закончилось терактом в кабульском аэропорту. Срочно потребовался виноватый, и в террористы ИГИЛ (запрещенная в России организация) записали инженера.

Земари Ахмади, который работал на американскую НКО. The New York Times впервые публикует кадры? на которых несчастный инженер грузит в машину канистры. Но не со взрывчаткой, а питьевой водой для семьи. Но оператор, управлявший беспилотником, вникать не стал. В результате удара погибли десять человек, в том числе семеро детей. Семья Ахмади так и не дождалась своего рейса в Америку.