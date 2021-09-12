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Москва. Кремль. Путин 1 день назад

12 сентября 2021 13:45

Путин пошутил про национальный вид спорта

За выступлениями наших спортсменов на недавней Олимпиаде в Токио следила вся страна – все ждали от них побед. Об этом напомнил на встрече с нашими олимпийцами-триумфаторами президент Владимир Путин. Подробности – в сюжете телеканала "Россия 1".

Это очень сложная миссия, подчеркнул глава государства – подтверждать свой высокий статус.

"Легче впервые – вот, молодые люди, тхэквондо – у нас национальный вид спорта!" – шутит президент.

"Вы подаете пример, как подтверждать свой статус на высоком уровне, поэтому мы всегда за вами", – объясняет секрет успеха одна из спортсменок.
- Спасибо большое!

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