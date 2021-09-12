Путин пошутил про национальный вид спорта

За выступлениями наших спортсменов на недавней Олимпиаде в Токио следила вся страна – все ждали от них побед. Об этом напомнил на встрече с нашими олимпийцами-триумфаторами президент Владимир Путин. Подробности – в сюжете телеканала "Россия 1".
Это очень сложная миссия, подчеркнул глава государства – подтверждать свой высокий статус.
"Легче впервые – вот, молодые люди, тхэквондо – у нас национальный вид спорта!" – шутит президент.
"Вы подаете пример, как подтверждать свой статус на высоком уровне, поэтому мы всегда за вами", – объясняет секрет успеха одна из спортсменок.
- Спасибо большое!