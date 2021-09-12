Россия поставит Белоруссии оружие более чем на миллиард долларов

Российское вооружение на сумму свыше миллиарда долларов поступит в Белоруссию до 2025 года, сообщил белорусский президент Александр Лукашенко. Выразив благодарность "российскому руководству, военным и ВПК России", белорусский лидер добавил, что речь идет и десятке самолетов, нескольких десятках вертолетов и ТОР-М2. Помимо этого, обсуждаются поставки комплексов С-400 на южном направлении.

Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин рассказал ему и о более современных комплексах С-500.

По его словам, серьезные масштабы поставок продиктованы близостью блока НАТО.