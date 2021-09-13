Финал первого этапа учений: зрелищный, слаженный и ювелирный

Российские вертолеты Ка-52 и белорусские Ми-24 прикрывают своих. Дальняя авиация уничтожает условных чужих.

В контратаке задействованы новейшие танки, уже стоящие на вооружении войск Союзного государства, и перспективные образцы. Белоруссия планирует закупку техники у России более чем на миллиард долларов. Обсуждаются поставки комплексов С-400.

"Я благодарен российскому руководству, военным, ВПК России за то, что они согласовали целый перечень вооружений, которые до 2025 года будут здесь. Это до десятка самолетов, которые вы только что видели, часть к нам уже поступила, вертолеты, ТОР-М2 и так далее", – говорит президент Белоруссии Александр Лукашенко.

На маневрах бойцы оттачивают новые элементы боевой техники, например, борьба с ударными беспилотниками или так называемые артиллерийские карусели.

"Когда не просто отбомбились и ушли, а отбомбились, после чего враг вроде успокоился, а тут вторые и третьи прилетели. Идет постоянное воздействие на противника", – объясняет заместитель министра обороны РФ Юнус-бек Евкуров.

На пути условного противника – огненный вал. Впервые работает смешанная артиллерийская группа – сразу с трех сторон. Пара мобильных реактивных установок может парализовать противника на площади до 32 гектаров. А вся техника в сочетании может нанести максимальный урон в минимальные сроки.

Когда задействованы разные виды оружия дальнего боя, важна слаженность и ювелирная точность.

"Очень важен высокий уровень подготовки подразделения, потому что необходимо в очень короткое время навестись в цель и осуществить огневое поражение", – докладывает Александр Мелихов, и.о. командира 275-го самоходного артиллерийского полка.

Российские и белорусские десантники идут на атаку плечом к плечу: мобильный ударный эшелон штурмует условный населенный пункт, в который, по замыслу учений, ворвался противник. Сценарий учитывает самые актуальные риски и вызовы на западных рубежах.

"Отражение наступления противника, стабилизация обстановки, удержание рубежа, нанесение контрудара и восстановление по переднему краю нашего Союзного государства", – объясняет министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

Это зрелищный финал первого этапа учений. По завершении маневров все подразделения вернутся к местам постоянной дислокации.