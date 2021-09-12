Зеленский хочет обсудить с Путиным "самый главный вопрос"

Украинский президент Владимир Зеленский готов провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным "в любое время, в любом месте в рамках нейтральной территории". Однако, отметил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, на этой встрече должен подниматься "вопрос об оккупации Россией части территории Украины".

По словам пресс-секретаря, "есть воля" президента Украины провести такую встречу – либо на линии разграничения, либо в любом другом месте на нейтральной территории, но не в России и не на Украине. Однако нужно обязательно добиться, чтобы на повестку дня был вынесен "этот самый главный вопрос", приводит слова Никифорова РИА Новости.

По его словам, Россия не намерена выносить на повестку этой встречи "вопрос Крыма", и поэтому выступает против такой встречи. Вместе с тем, говорит пресс-секретарь Зеленского, в отношениях России и Украины сейчас нет темы важнее.

Президент Путин не раз высказывался за нормализацию отношений с Украиной, готов он и ко встречам на высшем уровне. О том, что мешает таким контактам сейчас, рассказывал на прошлой неделе в эфире телеканала "Россия 1" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Не то чтобы попытки этих контактов упирались в тему Крыма, говорит он: для России такой темы просто не существует. "Поэтому пока в этом плане не удалось никуда продвинуться – что называется, воз и ныне там", – отметил тогда Песков.