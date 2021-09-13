Лавров прокомментировал произошедшее с Франчетти

Прага еще не проинформировала Москву о задержании россиянина Александра Франчетти и не озвучила предъявленные тому обвинения, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Запросы по линии посольства РФ в Чехии и Следкома направлены, хотелось бы выяснить, что инкриминируется российскому гражданину, быть может, это борьба с неонацистами в лице так называемых "добровольческих батальонов", которые незаконны даже на Западе, добавил глава ведомства.

В то же время киевские власти рассчитывают, что Франчетти займется украинское правосудие. Задержание стало результатом совместной работы украинских и чешских правоохранителей, и Киев хочет привлечь Франчетти к ответственности за преступления против Украины

Александра Франчетти задержали в международном аэропорту Праги. В полиции Чехии пояснили, что основанием стал международный ордер на арест, выданный Украиной. Франчетти является одним из участников событий "Крымской весны" в результате которой Крым воссоединился с Россией. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить причины и правовые основания задержания.