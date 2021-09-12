Задержание россиянина в Праге: комментарии полиции и посольства

Чешская полиция подтвердила задержание гражданина России в аэропорту Праги на основании международного ордера на арест, выданного Украиной. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь полицейского ведомства Чехии Ондржей Моравчик.

О задержании в аэропорту Праги одного из участников событий "Крымской весны" Александра Франчетти сообщил ранее РИА Новости глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

По заявлению посольства РФ в Чехии, представитель консульского отдела дипмиссии направляется к месту задержания гражданина России Александра Франчетти для оказания ему необходимой консульской помощи. Российские дипломаты поддерживают контакт с представителями властей Чехии и родственниками задержанного, сообщил ТАСС пресс-секретарь посольства РФ Николай Брякин.