"Шаг к фашизму": россиянина взяли под стражу в Чехии

Пражский суд решил взять под стражу российского гражданина Александра Франчетти, которого задержали в столичном аэропорту по запросу Украины. Защита опротестовала это решение, апелляцию рассмотрят через 2 недели, пока же Франчетти переведен в камеру предварительного заключения в тюрьме Панкрац. Франчетти назвал обвинения в свой адрес шагом к фашизму.

СК РФ во взаимодействии с МИД РФ тщательно изучает причины и правовые основания задержания Франчетти. Официальный представитель Следственного комитета России Светланы Петренко сообщила, что Россия направила в Чехию запрос для установления всех обстоятельств задержания российского гражданина.

По данным СМИ, задержание россиянина Александра Франчетти связано с его активным участием в событиях по воссоединению Крыма с Россией в 2014 году.