Ей было всего 43. Не стало Анастасии Анисимовой

В Екатеринбурге после продолжительной болезни умерла известная журналист и телеведущая Анастасия Анисимова. Ей было всего 43 года.

Печальное известие появилось на сайте департамента информационной политики Свердловской области, где Анисимова была заместителем директора. От чего именно умерла женщина, не сообщается.

Телезрители Свердловской области зрители знали Анисимову по программам "Кабинет министров", "Территория права", "Четвертая власть". На "Областном телевидении" Анисимова проработала с 2001 года.

С 2015 года она возглавляла отдел по связям с общественностью компании "Облкоммунэнерго", а с 2019 года отвечала за взаимодействие со СМИ в избирательной комиссии Свердловской области.

С февраля 2021-го Анисимова работала в составе департамента информационной политики Свердловской области, занимала должность заместителя директора.