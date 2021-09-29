Скончалась Анна Викалюк. Ей было всего 35

В Челябинской области скончалась директор Копейского телевидения Анна Викалюк. Женщине было всего 35 лет, у нее осталась 10-летняя дочь.

Телевидение Викалюк возглавила в июля 2021 года, а до этого – с 2014 года была главным редактором газеты "Копейский рабочий". Газета "Копейский рабочий" известна тем, что с ней в руках несколько лет фотографировались голливудские актеры, в том числе Том Хэнкс, Анджелина Джоли, Брэд Питт​​​.

Викалюк умерла 28 сентября. С 25 сентября она находилась в коме. Причиной смерти могла стать неуточненная инфекция. Прощание с Анной состоится 1 октября в храме Серафима Саровского.

"С прискорбием сообщаем, что директор Копейского телевидения Анна Ивановна Викалюк сегодня умерла от непродолжительной болезни. Редакция КТВ приносит соболезнования родным и близким Анны. Мы до сих пор не можем в это поверить! Не можем!!! Мы все, кто так быстро полюбил этого жизнерадостного человека: улыбчивого, позитивного, находимся в шоковом состоянии. В таком, что не передать словами", – говорится в сообщении на странице Копейского телевидения в "Вконтакте".

Соболезнования родным и близким Викалюк принес губернатор региона и правительство Челябинской области.

"За свою недолгую, но яркую и интересную жизнь Анна Викалюк внесла огромный вклад в развитие медиасферы Южного Урала, сформировала принципиально новые подходы в работе муниципальных средств массовой информации Копейска и Челябинской области. Под её руководством газета "Копейский рабочий" вышла на высокий профессиональный уровень, завоевала целый ряд престижных наград, расширила читательскую аудиторию", – говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.