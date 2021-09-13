Германия включила Россию и Китай в список нарушителей прав человека

Ситуация с правами человека вызывает беспокойство не только в Йемене, Северной Корее, Сирии и Афганистане, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас. Германия и еще более 40 стран призывают правительство Эфиопии разрешить гуманитарный доступ. Нужно остановить игнорирование гражданских свобод в Гонконге и интернирования этнических меньшинств (например, уйгуров). Однако и Россия входит в список стран, где нарушаются права человека. Маас отметил, что Берлин осуждает репрессии против мирных оппозиционных движений и гражданского общества и в России, и в Белоруссии.

Ранее МИД ФРГ отреагировал на заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая сообщила о финансировании оппозиционного политика Алексея Навального через германское диппредставительство в Москве. "Правительство ФРГ с большим недоумением приняло к сведению обвинения в адрес сотрудников посольства в Москве. То, что официальные ведомства в России конструируют обвинения в непосредственном финансировании Навального из Германии, это, мягко говоря, абсурд", – сообщили в ведомстве.

Минюст РФ по решению Мосгорсуда включил "ФБК и "Штабы Навального" в перечень запрещенных организаций. Позже ФБК (запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом) ликвидировали.