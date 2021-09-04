Тема:

Дела Навального 1 час назад

04 сентября 2021 16:59

Навального спонсировали при помощи "маленькой карусельки"


AP Images

Проекты Алексея Навального получали иностранное финансирование через посольства других стран посредством некой веселой little carousel (маленькой карусельки), написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале.

"Схема такая: зарубежные посольства в России нанимали на работу российских граждан, платили им деньги, а те затем переводили средства соответствующим структурам", – разъяснила она.

По информации Захаровой, больше всего таких "пожертвований" проходило через дипмиссии США и Германии, но в схеме были задействованы также сотрудники посольств Франции, Испании, Канады и других стран НАТО.

Как отметила российский дипломат, если бы в подобной ситуации участвовала Россия, Запад впал бы в истерику. "Вопли стояли бы на всю планету", – едко добавила Захарова.

В этой связи она напомнила, что из США после выборов в 2016 году были высланы десятки российских дипломатов, которых обвинили во вмешательстве в американские выборы без единого доказательства.

На днях стало известно, что официально прекратил свое существование "Фонд борьбы с коррупцией" (признан в России иноагентом), основанный Навальным в 2011 году. Основным направлением организации была якобы борьба с коррупцией. Однако, как пояснили в прокуратуре Москвы, ФБК под прикрытием либеральных лозунгов занимался формированием условий, способствующих дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации в России.

общество финансирование МИД России Алексей Навальный Мария Захарова проект новости

Ранее по теме