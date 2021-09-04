Навального спонсировали при помощи "маленькой карусельки"

Проекты Алексея Навального получали иностранное финансирование через посольства других стран посредством некой веселой little carousel (маленькой карусельки), написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале.

"Схема такая: зарубежные посольства в России нанимали на работу российских граждан, платили им деньги, а те затем переводили средства соответствующим структурам", – разъяснила она.

По информации Захаровой, больше всего таких "пожертвований" проходило через дипмиссии США и Германии, но в схеме были задействованы также сотрудники посольств Франции, Испании, Канады и других стран НАТО.

Как отметила российский дипломат, если бы в подобной ситуации участвовала Россия, Запад впал бы в истерику. "Вопли стояли бы на всю планету", – едко добавила Захарова.

В этой связи она напомнила, что из США после выборов в 2016 году были высланы десятки российских дипломатов, которых обвинили во вмешательстве в американские выборы без единого доказательства.

На днях стало известно, что официально прекратил свое существование "Фонд борьбы с коррупцией" (признан в России иноагентом), основанный Навальным в 2011 году. Основным направлением организации была якобы борьба с коррупцией. Однако, как пояснили в прокуратуре Москвы, ФБК под прикрытием либеральных лозунгов занимался формированием условий, способствующих дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации в России.