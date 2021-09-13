Пранкерам раскрыли технику финансирования оппозиции

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) дозвонились до Вальтера Кауфмана – главы подразделения Фонда им. Генриха Бёлля по Восточной и Юго-Восточной Европе. Они представились соратником Алексея Навального Леонидом Волковым и попросили Кауфмана, как связанного с партией "Союз 90/Зелёные", подумать над финансированием в преддверии выборов в Госдуму в России.

"У нас есть кандидаты, которые пойдут в Госдуму и нам нужно как-то сплотиться сейчас, чтобы мы попали в Государственную Думу, и тогда бы мы выстроили какие-то кооперации по линии парламентов, что именно через "Зеленых" мы бы могли наладить контакт. Может, в какие-то межпарламентские группы вступить. То есть нам надо работать вместе, у нас проблема с финансированием", – следует из записи на YouTube канале Вована.

На это Кауфман ответил, что прямо финансировать электоральную кампанию они не могут, все средства закреплены в программах, но есть другие источники получения денег.

"Тут, на самом деле, проблема в технике финансирования. Европейский фонд демократии, – это структура, которая предусмотрена, и "Зеленые" тут участвовали в создании этой структуры, именно для того, чтобы помогать вот в таких случаях. Если есть проблема финансирования из EED, я готов через Европейский парламент, через свои контакты посмотреть, в чем дело", – сообщил Кауфман.

Также Кауфман предложил прислать ему "конкретные описания конкретных проектов, на которые нужны деньги", чтобы затем о них "поговорить с людьми", например, из Европарламента.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что за проектом "Умное голосование", созданного "Фондом борьбы с коррупцией" (признан в России НКО-иноагентом и экстремистской организацией) Алексея Навального, стоит Пентагон.