Захарова высказалась об ответе на американские санкции

На незаконные действия США всегда следовал закономерный ответ России: так прокомментировала сообщения о подготовке нового пакета американских санкций против нашей страны официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Странно, что в Вашингтоне некоторым так нравится бег с препятствиями по карусели", – написала она в своем телеграм-канале.

Увязывая же экономический проект трубопровода "Северный поток – 2" с историей с оппозиционным блогером Навальным американские идеологи, по мнению Захаровой, изобличили сами себя. "Вся возня вокруг мнимого отравления им нужна как инструмент решения проблем собственной неконкурентоспособности", – считает дипломат.

Новый пакет антироссийских санкций анонсировал ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, санкции связаны с оппозиционером Алексеем Навальным.