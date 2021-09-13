КНДР запустила новую ракету без предварительных заявлений

КНДР провела испытания новой крылатой ракеты большой дальности. Специалисты проверили тяги двигателей разработки на земле, летные испытания, испытания контроля. В США, Японии и Южной Корее уже отреагировали на пуски.

Полторы тысячи километров – именно на таком расстоянии может поразить цель новая крылатая ракета северокорейского производства. Над этой разработкой лучшие специалисты КНДР трудились больше двух лет. И ее появление может значительно поменять расстановку сил в Восточноазиатском регионе.

"Сейчас мы понимаем, что ракеты способны достигать целый ряды американских баз на Гавайях и в Тихом океане. Поэтому, конечно, мощь Северной Кореи значительно возросла", – комментирует Сергей Маслов, востоковед, профессор НИУ ВШЭ.

На новую разработку Пхеньяна уже отреагировали в разных странах. Например, в Токио рассказали, что обеспокоены действиями властей КНДР. Генеральный секретарь кабмина Японии заявил, что власти страны проводят анализ данных и думают, как улучшить противоракетную оборону страны.

Кацунобу Като, генеральный секретарь правительства Японии: "Если подтвердится, что крылатая ракета может пролетать 1500 км, то это будет реальной проблемой для Японии. Правительство Японии продолжит, тесно сотрудничая с США и Южной Кореей, пристально следить за военной активностью Северной Кореи".

Вместе с японцами пуск ракеты обсуждают и в Сеуле. Разведка Южной Кореи работает над сбором данных об испытаниях. Рост ракетной мощи КНДР вызвал беспокойство и в Вашингтоне. Например, ABC пишет о том, что этим пуском Пхеньян продемонстрировал устойчивый прогресс в вооруженной программе. Кроме того, американцы детально разбирают и техническое оснащение новой северокорейской ракеты. В отличие от баллистических ракет, которые летят по дугообразной траектории, крылатые летят на небольшой высоте, способны подстраиваться под рельеф местности и более маневренны. Как итог – их сложно обнаружить и перехватить.

Джеффри Льюис, директор Восточноазиатского проекта по нераспространению ядерного оружия в Институте международных исследований Миддлбери: "Способность этих ракет пролетать ниже радаров и уклоняться от систем защиты соответствует цели Ким Чен Ына по сдерживанию атак".

Запуск крылатой ракеты власти КНДР провели без предварительных заявлений. Эксперты-востоковеды считают: это молчание – не случайно. Оно может означать, что Пхеньян не афиширует свои действия и готовит еще более масштабный пуск. После которого руководство КНДР и сделает заявление об усилении оборонных возможностей страны.

"Как мы видим за последние несколько лет – силовое давление на Северную Корею не принесло никаких результатов. То есть, запуски как были, так и остаются", – продолжает Сергей Маслов. – "Соответственно, создание военных альянсов, как это пытались делать в США, они не приводят к заметным успехам, здесь выгодна скорее более гибкая позиция, которую проповедуют Китай и Россия".

А эти кадры из северокорейской столицы уже несколько дней обсуждают во всем мире. Военный парад. Только теперь шуму наделали не новинки северокорейской оборонной промышленности, а внешний вид лидера страны – Ким Чен Ына. Да, человек на этом видео, – это он. Похудевший, улыбающийся и с сияющей кожей. Во время парада общался с местными жителями, шутил с детьми. А когда строем проходили девушки – тут же потянулся за биноклем.

Неизменный черный костюм в духе Мао Цзэдуна, в котором он раньше появлялся на публике, теперь сменился на светло-серый пиджак европейского кроя. Западные СМИ тут же начали строить теории заговора. Мол, северокорейский лидер похудел из-за голода в стране или в результате страшной болезни. А кто-то из американских журналистов и вовсе предположил, что это двойник Ким Чен Ына.