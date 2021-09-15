Сестра Ким Чен Ына выступила с заявлением

Пуски баллистических ракет КНДР являются нормальной оборонительной деятельностью, заявила сестра лидера КНДР и заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон. Реакция президента Южной Кореи – неуместная и глупая, передает ее слова ЦТАК. В среду две баллистические ракеты были запущены из уезда Яндок в провинции Пхёнан-Намдо в сторону Японского моря на расстояние около 800 километров.

Сеул также успешно провел испытание баллистических ракет для подводных лодок (БРПЛ), на испытаниях присутствовал президент страны Мун Чжэ Ин, который заявил, что новая разработка станет инструментом сдерживания провокаций Северной Кореи. И в стране дальше будут наращивать оборонный потенциал, чтобы противостоять соседям.

Ким Ё Чжон отметила, что Мун Чжэ Ин сделал неуместную оговорку про достаточность потенциала Южной Кореи, и если это правда, то он несравненно глуп. И выразила сожаление, что политик как попало пользуется различными выражениями, подобно "каким-то журналистам".

Ранее сообщалось, что Россия следит за ситуацией вокруг пусков ракет Северной Кореей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, российские военные "самым тщательным образом наблюдают за ситуацией в этом регионе".