"Никогда этого не забуду". Фернандес завершил выступления за сборную

Защитник Марио Фернандес объявил о своем решение прекратить выступать за сборную России. По словам спортсмена, ему с каждым разом все сложнее играть на два фронта и восстанавливаться после этого.

30-летний футболист отметил, что хочет дать возможность молодежи развиваться в сборной. А также сообщил, что планирует сосредоточиться на клубной карьере в ЦСКА.

"Для меня было огромной честью носить футболку сборной, защищать ее цвета, я никогда этого не забуду, – заявил Марио. – Все матчи в форме сборной были важными для меня".

Фернандес – воспитанник бразильского "Гремио", из которого перешел в ЦСКА летом 2012 года. В 2016-м Марио получил гражданство РФ, а уже спустя год дебютировал в составе сборной России.

В составе ЦСКА защитник принял участие в 305 играх во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал 46 результативных передач. Также в его активе 33 матча и пять голов за сборную России, с которой он участвовал на чемпионате мира-2018 и Евро-2020.