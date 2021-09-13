МВД поделилось идеей о переселении жителей Донбасса

Жителям непризнанных республик Донбасса хотят дать право подавать заявление об участии в государственной программе переселения соотечественников даже тогда, когда они уже находятся в России. С этой целью МВД РФ подготовило проект указа президента о внесении соответствующих изменений в данную госпрограмму.

Предлагается предоставить соотечественникам, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, право подавать заявления об участии и получения свидетельства участника госпрограммы на территории РФ. Об этом сообщается на сайте МВД.

Госпрограмма по содействию добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, разработана по инициативе президента Владимира Путина и утверждена его указом в июне 2006 года. Цель программы – стимулирование и организация добровольного переселения в Россию соотечественников из-за рубежа, содействие социально-экономическому развитию регионов и решение демографических проблем, в первую очередь на территориях приоритетного заселения.