Генерал Казанцев скончался в больнице

Бывший полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе, экс-командующий Объединенной группировкой войск на Северном Кавказе, Герой России Виктор Казанцев скончался 14 сентября в Краснодаре.

По словам родственников Казанцева, он умер в госпитале после продолжительной болезни. Генералу было 75 лет.

Соболезнования в связи со смертью Казанцева выразили действующий полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Они передали родным и близким Виктора Германовича слова поддержки.

Прощание с Казанцевым, как ожидается, состоится 16 сентября в Краснодаре. Его похоронят с воинскими почестями.

Виктор Казанцев командовал Объединенной группировкой войск на Северном Кавказе, которая боролась с терроризмом в Дагестане и Чечне, с августа 1999 по апрель 2000 года. За годы службы занимал руководящие должности в Закавказье, Средней Азии, Чехословакии и Забайкалье. Был первым полпредом президента России в Южном федеральном округе, работал на этой должности с 2000 по 2004 год. Удостоен звания почетного жителя Краснодара.

Награжден орденами "За военные заслуги", Красной Звезды, Дружбы, "За службу Родине в Вооруженных силах СССР" II и III степеней, медалью "За боевые заслуги", пишет ТАСС.