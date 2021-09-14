Слова американского лидера вылились в международный скандал

Посла США в Таджикистане Джона Марка Поммершайма пригласили в МИД республики, где ему была вручена нота. Поводом стало весьма нелестное для Душанбе высказывание американского президента Джозефа Байдена.

Глава администрации США посетил пожарный участок в Пенсильвании и разговорился там на тему вывода войск из Афганистана и своей роли в этом. Среди прочего он упомянул и эпизод, когда афганцы, желавшие покинуть страну, отчаянно цеплялись за фюзеляжи и шасси взлетающих из аэропорта Кабула американских самолетов и потом разбивались насмерть, падая с высоты.

По мнению Байдена, если бы американцы были в Таджикистане и выкатили бы и там военно-транспортный самолет С-130, пообещав позволить погрузиться в него всем, кто замечен в симпатиях к США, то люди "висели бы в нише шасси".

"Подобные высказывания не соответствуют духу дружественных отношений и партнерства", – цитирует РИА Новости ноту МИД Таджикистана. В документе отмечается: республика заинтересована в развитии взаимовыгодных отношений с США в духе взаимной поддержки и взаимного уважения.