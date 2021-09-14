В вакцине Pfizer нашли частицы неизвестного вещества

В вакцине Pfizer, которой прививали жителей японского города Сагамихара, найдены инородные вещества. Персонал в 3 медпунктах выявил 18 доз препарата, в которых визуально определялись частицы белого вещества. Аналогичный случай был зафиксирован за день до этого в городе Камакура, передает NHK.

Ранее Минздрав Японии объявил о приостановке использования около 1,63 млн доз вакцины американской компании Moderna из-за примесей. В фармкомпании Takeda Pharmaceutical установили, что это частицы с производственного оборудования на испанском заводе, и они не опасны для здоровья (170 тыс. доз уже были введены).

Сейчас в Японии привито более половины населения — это 65,2 млн человек. На территории страны используются вакцины Pfizer, Moderna и AstraZeneca.