Массовое убийство дельфинов: люди в красной от крови воде

Убийство 1,5 тысячи дельфинов негативно повлияет на имидж Фарер для всего мира, считает Фарерская ассоциация китобойного промысла. Мормлеки были уничтожены на юго-востоке Фарерских островов в воскресенье во время традиционной охоты. В сети появились шокирующие кадры, на которых видно туши мертвых животных и атлантические воды, окрашенные их кровью в красный цвет. Растерянные люди стоят на берегу, кто-то зашел на мелководье.

Охотники смогли своим антирекордом неприятно поразить даже китобоев. Глава Фарерской ассоциации китобойного промысла Олавур Сюрдарберг заявил, что тот, кто хотел выставить Фареры в плохом свете, получил отличный шанс. Гриндадрап сделал мир намного меньше. И уже назрела необходимость вынести проблему на политический уровень. Жители островов тоже не остались равнодушными к расправе над черными дельфинами. Некоторым стало плохо, передает DR.

Китобойный промысел на Фарерских островах существует по меньшей мере с X века и регулируется местными властями. В основном жители Фарер ловят китов, но также охотятся на дельфинов.