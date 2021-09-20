Пчелы убили более шести десятков пингвинов

Мертвых пингвинов обнаружили 17 сентября. Первый погибший пингвин со следами укусов пчел был найден на курортном пляже Фисхук, сообщает южноафриканская телерадиокомпания SABC со ссылкой на Фонд охраны прибрежных птиц ЮАР

Эти пингвины внесены в Международную красную книгу как вымирающий вид и находятся под охраной государства.

Ранее пчелы никогда не нападали на пингвинов и сейчас ученые выясняют причины пчелиной агрессии по отношению к птицам.

Африканские пингвины значительно мельче антарктических. Еще сто лет назад их популяция достигала 2 миллионов, а сейчас сократилась до 50 тысяч.

Африканских пингвинов также называют ослиными пингвинами, потому что они издают громкий, ревущий, похожий на ослиный призыв к общению.