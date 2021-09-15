Лавров: украинские власти клянчат и истерят

Противодействие терроризму и ситуация в Афганистане – эти темы обсудили на совместном заседании министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбезов ОДКБ. Участники встречи в Душанбе, в частности, договорились провести общие операции по борьбе с наркотрафиком и нелегальной миграцией.

Для встречи министров президент Эмомали Рахмон выделил свою загородную резиденцию. Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев по ней прошелся пешком. Сергей Лавров и Сергей Шойгу приехали в кортеже. Переговоры с коллегами по ОДКБ – важнейшие: Центральная Азия сейчас в центре мирового внимания.

Дипломаты и генералы обсуждают военно-политическую обстановку в регионе. Приход к власти талибов осложнил ситуацию на южной границе ОДКБ. Россия помогает Таджикистану ее контролировать с помощью погранзастав и 201-й военной базы. Но всем в регионе выгодно, чтобы силовой сценарий не понадобился. Россия и мир ждут дальнейших политических решений новой кабульской власти.

"Мы ничего талибам не навязываем, никакие условия. Они сами провозгласили свои цели, в том числе приверженность дальнейшей борьбе с терроризмом и борьбе с наркотрафиком, заверили всех, что они сделают все, чтобы с территории Афганистана не исходили никакие угрозы для соседних стран. И мы, как и подавляющее большинство стран мира, поддержали и приветствовали такой подход, и сейчас наблюдаем, как он будет воплощаться в жизнь. Конечно, еще слишком мало времени прошло, чтобы делать окончательные выводы", – говорит Сергей Лавров.

Страны ОДКБ совместно заявили: они против размещения на своей территории афганских беженцев, а также военных объектов США и НАТО. А в случае обострения ситуации Таджикистану будет оказана вся необходимая военная и техническая помощь.

Говорили сегодня и о недавно завершившихся крупномасштабных учениях "Запад-2021". Североатлантический альянс увидел в них угрозу, хотя сам постоянно наращивает свою группировку в Польше и странах Балтии. Россия предлагает понизить градус военной риторики, но в штаб-квартире НАТО не прислушиваются.

"Пару лет назад наш Генеральный штаб официально предложил натовцам целую серию мер доверия, одна из которых, первая из которых – договориться о том, чтобы отодвинуть учения и на нашей стороне, и на стороне Североатлантического альянса на определенную дистанцию от линии соприкосновения. Категорический отказ! – говорит глава российского МИДа. – Два года подобного рода предложения "мурыжатся", извините за выражение, в Североатлантическом альянсе. И в целом они категорически отказываются вести диалог по линии военных".

Высказался сегодня Сергей Лавров и о попытке помешать завершению проекта "Северный поток – 2". Газопровод, что так выгоден Европе, уже построен. С этим должны смириться даже его противники. Хотя на Украине по-прежнему требуют особого внимания к своему особому мнению.

"Конечно, наши украинские друзья постоянно пытаются эту тему вывести на уровень истерики, знаете, и это у них привычка, это вошло у них в правило – что-нибудь обязательно клянчить у Запада. Вот – "Северный поток": нет, остановите, а не сможете остановить, тогда давайте нам деньги в качестве компенсаций. "Пустите нас в НАТО, пустите нас в Евросоюз, мы давно готовы, не надо придумывать политических отговорок", – клянчат и клянчат. Страна должна, наверное, все-таки иметь какое-то свое достоинство", – говорит Лавров.

Всего же министры в Душанбе подписали более 20 договоров. Среди них – и документ, создающий координационный совет по борьбе с биологической угрозой. Теперь и с пандемиями шесть стран ОДКБ будут бороться вместе.