Выбраны первые 500 счастливчиков, которые получат по 100 тысяч

Определены 500 человек, победившие в первом тираже розыгрыша денежных призов среди привитых от коронавируса. Они получат по 100 тысяч рублей.

Проверить выигрыш по номеру сертификата о вакцинации можно на официальном сайте проекта "Бонус за здоровье". Информация о призе также доступна в личном кабинете на портале госуслуг, сообщила пресс-служба российского кабмина.

Лотерея проходит в два этапа, следующий тираж состоится 14 октября. Победителей определяет компьютер, выбирая произвольные номера из списка участников. Всего призы получит 1000 человек.

Принять участие в лотерее могут россияне старше 18 лет, у которых есть уникальный номер записи в Едином регистре вакцинированных.

Прививочная кампания в РФ продолжается.