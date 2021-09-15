Украина вооружилась "Фениксом" и "Вербой"

На вооружение украинской армии приняты радиолокационная станция "Феникс", а также модернизированная реактивная система залпового огня "Град" ("Верба/1"), сообщил государственный концерн "Укроборонпром". Они располагают рядом новшеств и усовершенствований по сравнению с вооружениями и военной техникой прошлых поколений.

В частности, РЛС 80К6КС1 ("Феникс") производства НПК "Искра" является продолжением линейки радаров типа 79К6 и 80К6. Передающее устройство новой станции построено на современных твердотельных модулях, а весь ее аппаратный комплекс расположен на одной транспортной платформе отечественного производства. За счет этого станция имеет высокую мобильность: сообщается о возможности разворачивать и сворачивать ее за несколько минут.

Цифровые системы РСЗО БМ-21У "Град" ("Верба/1") разработки Харьковского конструкторского бюро машиностроения имени Морозова позволяют ее экипажу управлять огнем, вести прицеливание и даже перезарядку в автоматическом режиме. Боекомплект новой РСЗО состоит из сорока 122-миллиметровых реактивных снарядов, они способны уничтожать цели на расстоянии до 40 километров, а перезарядка полного пакета занимает только 5 минут.

В конце марта украинский президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совбеза страны "Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2021-2023 годы", напоминает ТАСС. В частности, правительству поставлена задача не допустить уменьшения расходов госбюджета, обеспечив финансирование в полном объеме оборонного заказа на текущий год и приоритетных проектов, в частности по развитию ракетного вооружения.