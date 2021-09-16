На Колыме спасают детёныша косатки

На Колыме спасатели и волонтеры спасают детёныша косатки. Морского хищника вынесло на отмель в бухте Гертнера.

О беде в МЧС сообщила местная жительница. По её словам, из окна своего дома увидела трёх животных. Они кружили у берега, но близко не подплывали. С началом отлива двое размером побольше отошли в море, маленький остался в ста метрах от побережья.

Хищник примерно на две трети в воде, угрозы его жизни не было. В ожидании прилива люди несколько часов поливали косатку из вёдер. С приходом полной воды детёныш уплыл.