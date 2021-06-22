На Колыме спасли белух, оказавшихся отрезанными от воды

В бухте Тополовка две белухи остались на суше, не успев уйти в море во время отлива. Пока ни начался прилив, люди спасали животных, поливая их водой, сообщает MagadanMedia.

По словам местных жителей, такие случаи происходят здесь почти каждый год. Белухи заходят в бухту подкормиться, когда селедка идет на нерест, а потом не успевают уйти с отливом.

Так случилось и в этот раз. Жители села Тополовка накрыли животных тканью и, сменяя друг друга, целый день поливали их водой. К вечеру спасенные, дождавшись прилива, смогли благополучно вернуться в море.