На Чукотке 20 белух попали в ледовый плен

Животных в бухте Пенкигнгэй на территории нацпарка "Берингия" обнаружили инспекторы во время патрулирования. В трех небольших полыньях держится около 20 белух. До ближайшей открытой воды – не менее 40 километров.

Белухи почти каждый год попадают в такой ледовый плен в этих местах, но обычно это происходит вблизи кромки, а сейчас их зажало глубоко в бухте.

Обычно такое бывает, когда море долго не замерзает, а в момент проникновения белух в бухты вдруг происходит резкое похолодание и замерзание, или же ледовый массив двигается и закупоривает проходы, сообщается на сайте национального парка.

По наблюдениям ученых, пока большинство белух выглядят нормально; им удается добывать себе корм. Белухи умеют пользоваться воздушными полостями, которые бывают в подводной части льда. Если они найдут такие полости, то сумеют выбраться из ловушки.

Подобная ситуация была в 1984 году. Тогда всю зиму и весну люди поддерживали промоины при помощи бензопил, а потом даже вызвали ледокол, но, по словам участников той эпопеи, успех её был ограниченный.