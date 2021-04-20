Белухи в западне: о спасении китов позаботилась погода

Около 20 белух оказались в западне на Чукотке. Киты застряли в небольшой полынье на территории национального парка Берингия. Как это могло получиться, рассказала ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Елена Волосюк.

В парке Берингия полагают, что в ловушку белухи угодили еще в декабре. Но из-за аномально снежной зимы инспекторы обнаружили полыньи, где их заперло, совсем недавно. Бухта, из которой не могут выбраться киты, называется Пенкегней – в переводе с чукотского "Снежный навес".

"Берингия – фактически дом для китов: здесь проходят их пути миграции и нагула. Всего в этом районе фиксировали представителей 14 видов китообразных – от кашалотов до нарвалов", – рассказала Волосюк.

Крупные скопления китов в этом районе связаны с особенностями гидрологического режима. В глубоких бухтах происходит апвеллинг – поднятие холодных глубинных вод, богатых питательными веществами. Благодаря этому сюда часто заходят косяки рыб, а за ними и китообразные.

Но зимой особенности данного района нередко играют против морских обитателей. Дело в том, что через пролив Сенявина северным течением выносит арктический лед. Он смерзается, но штормами его часто ломает. В результате образуются полыньи рядом с границей неподвижных льдов. В них белухи попадали и раньше, но довольно легко выбирались оттуда. А в закрытых от ветра бухтах во время резкого похолодания образуется крепкий лед.

На спутниковых снимках – северо-западное побережье Берингова моря, представляющее собой сейчас ледяную пустыню. Только на одном изображении видна еле заметная черная точка. Не исключено, что это как раз и есть место заточения китов. К сожалению, пока люди мало чем могут помочь белухам.

"Единственный вариант сейчас, который был бы возможен, это расширение полыньи. Для этого нужен специальный инструмент – бензопилы с длинным пером. У нас, к сожалению, ни в парке, ни у ближайших морзверобоев такого инструмента нет, – сказал директор нацпарка Берингия Владимир Бычков. – Будем надеяться на лучшее, что своим дыханием белухи будут поддерживать полынью".

До открытой воды от полыньи с белухами – не менее 30 километров. Пока о спасении китов заботится погода: уже пять дней в этом районе отмечаются оттепели. И такой практически майский температурный режим задержится в регионе по меньшей мере до конца недели, а значит есть шансы, что полынья не замерзнет.

В то же время на вскрытие льдов в этом районе можно рассчитывать не ранее середины июня.