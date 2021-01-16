Минус 60: атака "быка холода"

Как в Якутии переживают морозы, рекордные даже для такой привыкшей к холодам республики?

На первый взгляд и не скажешь, что на улице под минус шестьдесят. Об этом свидетельствует лишь густой пар от дыхания бизонов. В Якутию их привезли из Канады, и теперь животные проходят акклиматизацию.

"Сравнительно с нашим климатом Канада очень теплая. У них сорок градусов только неделю стоит – и все", – рассказал Семен Егоров, руководитель бизонария.

Выдержать знаменитые якутские морозы исполинам непросто, поэтому их дополнительно подкармливают комбикормом. А после того, как бизоны обвыкнутся, будут отпущены на волю. Таким образом ученые планируют восстановить популяцию этих животных в местах, где они когда-то обитали.

Морозы сковали большую часть самого крупного региона страны. Уже больше месяца столбик термометра во многих районах редко поднимается выше минус пятидесяти.

"Такая низкая температура такой продолжительный период была 10 лет назад", – отметил Вячеслав Шехиров, заместитель начальника Гидрометцентра Якутии.

Сильные морозы становятся причиной коммунальных аварий – трубы попросту не выдерживают. А густой туман провоцирует новые ДТП. Каждый день социальные сети пополняются видео с разбитыми машинами.

В такую погоду лишний раз на улицу лучше не выходить. Школьники – на удаленке. А вот взрослые из дома на работу – короткими перебежками и обратно в тепло.

Один из народных способов согреться – как ни странно – замороженная рыба. Главное, чтобы она была жирной. Подходит, например, чир или муксун. Их строгают таким, макают в соль с перцем и едят. Съел несколько кусочков – и через несколько минут становится теплее.

Очень важно правильно одеваться, советуют врачи: несколько слоев одежды, хорошая обувь, шапка и плотный пуховик. Как говорят в народе, Север ошибок не прощает. Каждую зиму десятки людей получают обморожения.

Особого внимания от человека требуют и домашние животные, ведь они тоже рискуют получить обморожения. Поэтому в деревнях для коров шьют меховые бюстгальтеры. Без них скот на улицу не выпускают – слишком рискованно.

Впрочем, даже экстремальный минус не повод для уныния, считают некоторые и снимают забавные ролики. Например, в одном из видно семья из Якутска сушит постиранное белье прямо на улице. Несколько секунд – и простыня заледенела.

Скульптура из снега на центральной улице Якутска – мифический бык холода, который согласно народным поверьям отвечает за стужу. Сейчас он пока еще набирает свою силу. Но уже в конце января рога начнут притупляться и затем в феврале отпадут. Тогда и отступят морозы. Ждать осталось совсем недолго.