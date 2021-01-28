Якутию сковали суровые морозы

"Боинг-737" только что прилетел из Новосибирска. Несмотря на экстремальный холод и туман, воздушное судно приземлилось по расписанию. Но время ограничено. Рейс разворотный – через пару часов самолету нужно снова отправляться в небо.

"Когда самолет холодный, то спит, он в спячке. И когда мы его готовим, разогреваем, он оживает потихоньку. Он как организм – становится живой. И ты получаешь от этого удовольствие, когда он взлетает с полосы. И ты понимаешь, что нужен в этом деле", – считает Алексей Фадеев, инженер авиакомпании.

Хотя республика знаменита своими якутскими морозами, настолько устойчивых низких температур не было четырнадцать лет. Уже несколько месяцев в городе не видно солнца, существует постоянная угроза обморожения.

Эту зиму легче пережить, только поддерживая друг друга. Как, например, многие жители взяли за правило подкармливать городских белок. Ведь, как известно, движение – жизнь. А для этого, соответственно, и питания нужно больше.

Ежедневно подвергаются риску те, кто отправляется в дальнюю поездку. В условиях экстремально низких температур автотранспорт может попросту заглохнуть в сотнях километрах от населенных пунктов. Без связи, в глухой тайге.

Вот бензовоз пытаются разогреть на открытом огне. Время ограничено, ведь Север ошибок не прощает. И если техника не выдерживает, то что говорить о животных?

Самым суровым испытанием эта зима стала для птиц. В социальных сетях распространяются видео с замерзшими насмерть рябчиками. Дыхание Севера коснулось и этого, казалось бы, привыкшего к экстремальным холодам, хищника – ястребиной совы.

"Виды, связанные с населенными пунктами, воробьи, синички. 90% численности этих видов сокращается, то есть, они не перезимовывают, в основном по причине того, что погибает молодняк", – поясняет Евгений Шемякин, кандидат биологических наук Института биологических проблем криолитозоны СО РАН.

Трудно приходится и копытным обитателям леса. Житель одного из отдаленных сёл прямо на трассе обнаружил косулю, которая уже не может двигаться от холода. По словам ученых, в суровом климате региона идет естественный отбор – выживут только сильнейшие.

Одни из немногих, кто показывают чудеса стойкости – якутская лошадь. Один жеребенок родился в -55, встал на ноги сразу после рождения. Обычно эта порода приносит потомство только весной, но этот малыш стал редким исключением. И, возможно, напоминанием о том, что скоро потеплеет.