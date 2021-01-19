Секреты встречи 50-градусного мороза: Якутия делится реальным опытом

Чем ниже падает температура в Якутии, тем выше рейтинги популярности республики в соцсетях. В тренды твиттера ее запустил ролик, снятый на одном из балконов Якутска. Термометр обновляет "минус" каждые несколько секунд: до минус 51,6 по Цельсию. Более 70 тысяч просмотров и более семисот ретвитов только за сутки. После этого видео о якутских холодах заговорили журналисты Fox News и телеведущие в Индонезии.

"Якутск, Россия – самые лютые холода за последние 14 лет! Температура в этой части Сибири больше месяца не поднималась выше минус 40! Просто представьте!", – рассказывает о сибирских морозах журналист Fox News.

"Если вы поедете в город Якутск в России, возможно, вы не найдете в меню сладкого чая со льдом. Там температура может достигать минус 37 градусов по Цельсию. И это еще не предел!", – произносит ведущего индонезийского телевидения.

О том "где предел?", в самой Якутии сегодня спорят: метеорологи не верят соцсетям и утверждают, что ниже 60 градусов в это время года быть не может.

Ночное дежурство и морозы за минус 50 градусов. При таком тумане статистика ДТП ежедневно пополняется новыми случаями, инспекторам ГИБДД приходится испытывать себя на прочность.

"Подштанники, ватники, самое главное ‑ ватники хорошие. А так кофта и бушлат, маски покупаем, чтобы сильно не мерзло, глаза чтобы остались", – делится секретами работы инспектор батальона ДПС ГИБДД МВД по Саха (Якутии) Юрий Белоусов.

В более экстремальных условиях, буквально сквозь огонь и лед, приходится работать пожарным. При минус 40 градусов и ниже вода моментально замерзает на одежде, создавая плотную ледяную корку. Это сильно затрудняет работу, но иначе пожар не потушить.

Видео сегодня облетело весь интернет: пожарных в поселке Хандыга очищают от ледяной корки после работы.

"Нас было 20 человек, все зашли в мороз, – рассказывает пожарный. – Через 5 минут уже все в кол".

Якутские холода встряхнули жителей региона.

При таком морозе действует одно правило – идти, идти и идти. Ведь если остановиться, то уже через пару минут начинаешь ощущать пронизывающий насквозь холод. И все мысли лишь о том, чтобы поскорее добраться до теплого места.

‑ Минус 50! А колеса крутятся!

Велосипедист из Италии Лоренцо Бароне, пересекал замерзшую реку Лену. А на днях сыграл свадьбу с якутской девушкой. Медовый месяц – в городе Покровск. Оттуда сегодня фотографии с термометром, на котором минус 59 градусов. Впрочем, якутские морозы стали трендом для иностранных туристов: французы готовятся к купанию в прорубе.

"Это безумие. Что они едят? Замороженную рыбу! – удивляется французский турист. ‑ Вот за что я люблю Якутию".

Но даже для коренных жителей такие длительные морозы переносятся тяжело.

"Экстремально низкие температуры" – именно это указано в графе "причина перевода на удаленное обучение школьников с 1-го по 11-й классы" у более 190 школ. А это фактически треть всех учебных заведений региона.

"Такие меры были приняты для того, чтобы учебно-воспитательный процесс шел планово, чтобы родители или учителя не ждали утром, в каком – дистанционном или очном ‑ формате будет проходить обучение", – поясняет начальник Управления образования окружной администрации Якутска Алексей Семенов.

Страдает от морозов и автотехника. Якутяне утепляют ее как могут.

"Чтобы машина не мерзла на ходу, ставят двойные стекла. Сегодня 57 градусов", – констатирует водитель.

Чтобы утром завести двигатель, машины укутывают в автоодеяла, которые в народе ласково называют "Наташа". Их шьют в местных ателье по 15 тысяч рублей за штуку. Сейчас "Наташи" пользуются особым спросом. Они удобны своей мобильностью, их берут во все поездки, ведь в такие морозные дни без них никуда. А потом, их всегда можно убрать.

– Гараж посещается в багажник.