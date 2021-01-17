Почему минус 50 кажутся спасительными?

Снежную и морозную зиму в последние годы было забыли, так вот пришла она к нам. А с ней и обычные зимние хлопоты – заносы, гололед и метели. О глобальном потеплении сразу и забыли. Хотя в наших арктических широтах потепление – реальность, а сегодняшние минус 50 в Якутии кажутся спасительными. Почему?

Якутские запасы пресной воды – крупнейшие в России. И при этом, как ни парадоксально, но в некоторых районах испытывают ее острейший дефицит, когда в зимние месяцы промерзают буквально до дна и реки, и озера. Поэтому, пока не ударили крепкие морозы, надо успеть заготовить лед так, чтобы его хватило до лета.

Крепкие морозы – это за минус 50, а погода до декабря баловала "всего лишь" 30-градусными холодами. Лед толщиной в полметра легко прорубается кованым ломом на древке – пешней.

Жизненно необходимо весь год пить чистую воду. А летом она бывает илистая, желтая. А зимний лед всегда прозрачный.

Для Марка Бабатунде из Нигерии добыча льда – самое необычное, с чем он мог столкнуться в Якутии. В Якутию Марк перебрался семь лет назад – к невесте. Устроился учителем английского языка и теперь для своего интернет-блога проводит эффектные опыты с кипятком на морозе.

Доставка воды, конечно, налажена, но в отдаленных селах с этим проблема. Вечная мерзлота – это дорого. 90% территории Якутии находятся в зоне вечной мерзлоты. На ней в буквальном смысле и держится благосостояние всей республики: фундаменты зданий, опоры мостов и трубопроводов. Она крепче бетона. С одной стороны, это благо, а с другой, – проблема, ведь с потеплением климата мерзлота становится уже не вечной и начинает таять. Почва просто уходит из-под ног.

За состоянием промерзшего насквозь грунта сейчас внимательно следят специалисты якутского Института мерзлотоведения. Его подземные лаборатории постоянно отслеживают температуру на разной глубине. В Якутии становится теплее.

"На протяжении 130 лет у нас средняя температура повысилась на 4 градуса. Среднегодовая – это порядка минус 7 градусов, а было минус 11 сто лет тому назад", – отметила Розалия Иванова, научный сотрудник лаборатории криогенных ландшафтов Института мерзлотоведения.

Батагайский кратер на севере Якутии образовался как раз из-за тающей вечной мерзлоты. Только тут огромный провал шириной в километр появился по вине человека.

"Была вырубка, и лес не стал исполнять своей влагоудерживающей роли. И с увеличением атмосферных осадков и повышением температуры мерзлота стала катастрофически быстро таять. Поэтому в земле образовался такой провал глубиной 100 метров, и он продолжает расширяться", – отметила Розалия Иванова.

Ученые прогнозируют, что в ближайшие десятилетия треть территории Якутии окажется в зоне вероятного обрушения. А человек только ускоряет этот процесс. В самом Якутске несколько домов, стоящих на сваях, начали трещать по швам и ломаться. Людей приходится отселять.

В таких условиях строить можно только на сваях. Да еще создавать вокруг дома пояс из охлаждающих устройств, заполненных фреоном. Эти трубы не дают мерзлоте оттаивать в летнее время. В основание корпусов будущего международного детского лагеря уже вбили полторы тысячи бетонных свай. Это будет северный "Артек" в вечной мерзлоте.

Сейчас в Якутске – строительный бум. Ипотеку здесь опустили всего до 2%, и многоэтажные дома растут в морозы как грибы после дождя. Специалисты отдела мониторинга мерзлоты проверяют регулярно устройства охлаждения тепловизорами и опускают термодатчики к основаниям свай.

Под угрозой и знаменитые Ленские столбы – уникальный памятник природы. Якутские ветра тысячу лет вытачивали эти причудливые известняковые колонны. Теперь им грозит обрушение.

"В последние годы очень много оползней идет. Я не скажу, что у нас массовое обрушение скал идет, но местами оно есть. Думаю, связано именно с этим глобальным потеплением", – сказал Аркадий Семенов, директор национального парка "Ленские столбы".

Разрушение инфраструктуры и природных красот – это еще не самое страшное, чем может грозить исчезновение вечной мерзлоты.

'При исчезновении вечной мерзлоты из почвы в тундре, например, да и в других местах, где вечная мерзлота залегает, может в огромных количествах выделяться начать метан, который, конечно же, крайне опасен и будет способствовать образованию парникового эффекта. Он в несколько раз сильнее, чем углекислый газ. Это тоже научно доказано", – заявил Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия).

Сотрудник криогенной лаборатории Розалия Иванова ведет нас по подземным заледенелым и почти сказочным галереям и не перестает восхищаться природными бриллиантами, созданными морозом.

"Посмотрите, какие красивые кристаллы здесь растут! Вы нигде больше не увидите таких кристаллов, только в вечной мерзлоте. Очень интересно, их тоже надо изучать. Эти кристаллы похожи на цветы, на бабочки, бывает скопление бабочек таких беленьких летом у нас. И это все напоминает не зиму, а лето, когда растут прекрасные цветы на нашей земле", – говорит Иванова.

Пока мерзлота не успела растаять, в Якутии ее сделали туристической достопримечательностью. В штольне под горой, где раньше были продовольственные склады, разместили ледяные скульптуры и водят сюда экскурсии.

"Здесь раньше хранились стратегические запасы города Якутск. Это является природным холодильником, где хранили мясо и рыбу", – рассказала экскурсовод Ольга Хорунова.

Сейчас стратегический запас – только уже не Якутии, а всего государства – хранится в другом месте. Тоже в подземных штольнях. Только там не консервы с тушенкой, а генофонд сельскохозяйственных растений.

Это наш российский Ноев ковчег. Здесь, в самом сердце якутской мерзлоты, на случай глобальной катастрофы спрятали десятки тысяч видов семян растений. Вот эту фасоль, например, поместили в баночку аж 27 ноября 1978 года. И, как уверяют, храниться она здесь будет вечно.

Примерно такое же международное хранилище "Судного дня" построили на Шпицбергене, тоже в вечной мерзлоте. Но это наше, отечественное. Основа национальной продовольственной безопасности. Такие банки семян первым предложил и начал строить еще в 20-е годы прошлого века академик Вавилов.

"Случись, что на Земле будет какой-нибудь катаклизм, вдруг исчезнет какой-нибудь вид растений, благодаря этой коллекции эти растения могут быть восстановлены в своей популяции", – отметила Розалия Иванова.

Тающая мерзлота преподносит настоящие сокровища для палеонтологов. Вот эта берцовая кость мамонта была найдена на побережье моря Лаптевых. И кто теперь будет говорить, что Россия не родина слонов? Мечта всех якутских генетиков – клонировать ископаемого гиганта и вернуть его в естественную среду обитания.

Мамонта в 2012 году нашли охотники за ископаемыми костями на одном из островов моря Лаптевых. Чтобы удобнее было добраться до бивней, они отрубили хобот, из которого стала сочиться кровь. И тогда о находке немедленно сообщили ученым.

"Мы надеемся, что из большого количества образцов обнаружатся жизнеспособные клетки и нам удастся реализовать наш проект", – сказал Максим Чепрасов, заведующий лабораторией Музея мамонта НИИ прикладной экологии Севера СВФУ.

Ученые установили, что это была самка мамонта. Ее возраст – более 60 лет. И она страдала от изменения климата.

"Это престарелая самка. При исследовании оказалось, что у нее тоже очень много артрозов. И так же, как и люди, животные болели различными болезнями. И возраст – 28 тысяч лет – как раз приходится на Каргинское межледниковье, когда климат менялся, менялась растительность, менялось питание животных. И, возможно, было какое-то минеральное голодание, происходили вот такие изменения в организме", – пояснил Максим Чепрасов.

Вся проблема в том, что одной живой клетки мало. Нужна их целая группа. Препарируют и древнего зайца, который провел в вечной мерзлоте 30 тысяч лет, у него тоже есть шанс возродиться.

Ближайший родственник мамонта – индийский слон. Вот с его помощью и будут пытаться проводить клонирование, когда в яйцеклетку слона попытаются внедрить ядро с генетическим материалом мамонта. А дальше -применять уже технологию привычного ЭКО – экстракорпорального оплодотворения.

С помощью южнокорейских ученых уже удалось клонировать якутскую лайку. Недавно у нее родились здоровые щенки. Мамонты в листе ожидания стоят первыми.