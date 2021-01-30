От якутских морозов умирают животные

Нынешняя якутская зима оказалась тяжелым испытанием для птиц. В социальных сетях появились видео с замерзшими насмерть рябчиками. Дыхание Севера коснулось даже, казалось бы, привыкшего к экстремальным холодам хищника – ястребиной совы.

"С осени до весны около 90 процентов птиц умирают. 90 процентов зиму не перезимовывают. Остается небольшая численность, которая успела где-то в теплотрассах перезимовать. Вообще у синантропных видов здесь, в Якутии, наблюдается то, что они за короткий промежуток времени успевают два раза минимум сделать кладку", – сообщил Евгений Шемякин, научный сотрудник Института биологических проблем криолитозоны СО РАН, кандидат биологических наук.

Трудно приходится и копытным обитателям леса. Житель одного из отдаленных сел прямо на трассе обнаружил косулю, которая уже не могла двигаться от холода. По словам ученых, в суровом климате региона идет естественный отбор – выживут только сильнейшие.

Один из немногих видов животных, показывающих стойкость к экстремальному холоду, – якутская лошадь. Например, родившийся при морозе в минус 55 градусов жеребенок сразу встал на ноги. Обычно эта порода приносит потомство только весной, но этот малыш стал редким исключением.

Лишь с приходом февраля в Республике Саха морозы начнут ослабевать, обещая постепенное возвращение температуры в норму.