Якутию сковал мороз, на Приморье надвигается мощнейший снегопад

В самых холодных районах Якутии из-за морозов отменены очные занятия школьников. На знаменитом "полюсе холода" в городе Оймякон температура воздуха опустилась до минус 57 градусов.

В Якутске учеников перевели на дистанционку до конца января. В городе минус 52, передает "Россия 24". Низкие температуры держаться с декабря. По словам синоптиков, таких продолжительных морозов в Якутске не было полвека. Из-за сильного тумана утренний рейс из Новосибирска перенаправили на запасной аэродром в Хабаровск.

В Чите за два дня выпало в четыре с половиной раза больше месячной нормы осадков. Из-за сильного снегопада накануне в городе приостанавливал работу международный аэропорт, были задержаны шесть рейсов.

Половина месячной нормы за ночь выпала в Благовещенске. Дорожники посыпали асфальт гранитной крошкой, чтобы на улицах было не так скользко. Использовали 180 тонн материала.

Сильный снегопад надвигается и на Приморье. Сегодня там объявлено экстренное предупреждение. Погода ухудшится к вечеру. Коммунальщики во Владивостоке готовятся очищать провода от налипшего снега. В состояние повышенной готовности приведены все службы жизнеобеспечения города. Сформированы бригады, в случае аварий на сетях они оперативно займутся восстановлением. Дорожная служба приступила к круглосуточному дежурству. К концу недели, по прогнозам синоптиков, на регион обрушится ураганный ветер с порывами более 35 метров в секунду.