Во Владивостоке ожидается сильный снегопад

Власти Владивостока попросили родителей оставить детей дома из-за непогоды. В ближайшие часы в городе ожидается сильный снегопад. Порывы ветра достигают 30 метров в секунду. Синоптики прогнозируют, что за сутки выпадет более месячной нормы осадков.

Режим повышенной штормовой готовности введён на Тихоокеанском флоте. Волны в Японском море будут достигать шестиметровой высоты. Боевые корабли дополнительно укрепили у причалов. Ожидается, что снег прекратится завтра.



Опасной погода будет и в столичном регионе до конца рабочей недели. В МЧС вынесли экстренное предупреждение. На дорогах сильная гололедица, коммунальщики готовятся очищать провода от мокрого снега. В ближайшие дни температура воздуха опустится до минус 14 градусов.

Тем временем более 600 жителей Забайкалья остались без тепла из-за прорыва трубопровода. Авария произошла в Читинском районе: чтобы устранить её, пришлось отключить от горячей воды 14 многоквартирных домов, а также три социальных объекта – детсад, школу и детский дом. В регионе стоят 30-градусные морозы. Как сообщают в МЧС, место прорыва уже найдено, теплотрассу восстанавливают. Работы должны закончить в течение дня.